Concert classique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny

Le duo Ligno Canti revisite le monde des airs de cour à danser tels qu’ils pouvaient être entendus dans les cours européennes des XVIe et XVIIe siècles. Ces danses raffinées se mêlent à des airs populaires, des mélodies transmises oralement, et des improvisations inspirées des traditions de l’Europe.

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr

