Concert classique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 20 février 2026.

VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche

Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 20:00:00

2026-02-20

Le duo Ligno Canti revisite le monde des airs de cour à danser tels qu’ils pouvaient être entendus dans les cours européennes des XVIe et XVIIe siècles. Ces danses raffinées se mêlent à des airs populaires, des mélodies transmises oralement, et des improvisations inspirées des traditions de l’Europe.
+33 2 33 91 00 91  mediatheques@villedieuintercom.fr

