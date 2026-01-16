Concert classique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny
Concert classique VILLEDIEU-LES-POELES Villedieu-les-Poêles-Rouffigny vendredi 20 février 2026.
Concert classique
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny Manche
Début : 2026-02-20 19:00:00
fin : 2026-02-20 20:00:00
Date(s) :
2026-02-20
Le duo Ligno Canti revisite le monde des airs de cour à danser tels qu’ils pouvaient être entendus dans les cours européennes des XVIe et XVIIe siècles. Ces danses raffinées se mêlent à des airs populaires, des mélodies transmises oralement, et des improvisations inspirées des traditions de l’Europe.
Tout public, sur inscription. .
VILLEDIEU-LES-POELES 12 place des Halles Villedieu-les-Poêles-Rouffigny 50800 Manche Normandie +33 2 33 91 00 91 mediatheques@villedieuintercom.fr
