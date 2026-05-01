Concert Salle Bel Air Clasville
Concert Salle Bel Air Clasville dimanche 17 mai 2026.
Clasville
Concert
Salle Bel Air Rue de la mairie Clasville Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-17 11:00:00
fin : 2026-05-17
Date(s) :
2026-05-17
Un concert d’ensemble de flûtes traversières se tiendra le 17 mai à 11h à la salle Bel Air de Clasville. Le programme proposera des œuvres de grands compositeurs tels que Bach, Beethoven et Tchaïkovsky, ainsi que d’autres pièces variées. L’entrée se fera sur participation libre, offrant à chacun la possibilité de profiter de ce moment musical. .
Salle Bel Air Rue de la mairie Clasville 76450 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 97 82 58
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English : Concert
L’événement Concert Clasville a été mis à jour le 2026-04-28 par Office de tourisme de la Côte d’Albâtre
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