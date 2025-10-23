Concert Claude Lemesle Tomblaine

Concert Claude Lemesle Tomblaine jeudi 23 octobre 2025.

Concert Claude Lemesle

Place des Arts Tomblaine Meurthe-et-Moselle

Jeudi 2025-10-23 20:30:00

2025-10-23 22:00:00

2025-10-23

L’homme aux 4000 chansons !

Claude Lemesle chantera quelques-unes des chansons qu’il a écrites pour certains de ses grands interprètes Serge Reggiani, Joe Dassin, Alice Dona, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, etc…

Tout en confiant des anecdotes sur la création de certaines d’entre elles. Il interprète également quelques belles inconnues qui n’ont pas eu la chance d’avoir l’oreille des médias.

Par son interprétation, Claude Lemesle renouvelle le plaisir d’entendre ses chansons dans une version acoustique. Il est accompagné à la guitare par Philippe Hervouët.Tout public

Place des Arts Tomblaine 54510 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 32 23 34 43

English :

The man with 4000 songs!

Claude Lemesle will be singing some of the songs he wrote for some of his greatest performers: Serge Reggiani, Joe Dassin, Alice Dona, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, etc?

He also shares anecdotes about the creation of some of them. He also interprets some of the « beautiful unknowns » who have not had the good fortune to have the ear of the media.

Claude Lemesle renews the pleasure of hearing his songs in an acoustic version. He is accompanied on guitar by Philippe Hervouët.

German :

Der Mann mit den 4000 Liedern!

Claude Lemesle wird einige der Lieder singen, die er für einige der großen Interpreten geschrieben hat: Serge Reggiani, Joe Dassin, Alice Dona, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, etc

Dabei verrät er auch Anekdoten über die Entstehung einiger dieser Lieder. Er interpretiert auch einige « schöne Unbekannte », die nicht das Glück hatten, das Ohr der Medien zu haben.

Mit seiner Interpretation macht Claude Lemesle das Vergnügen, seine Lieder in einer akustischen Version zu hören, neu. Er wird von Philippe Hervouët auf der Gitarre begleitet.

Italiano :

L’uomo con 4.000 canzoni!

Claude Lemesle canterà alcune delle canzoni che ha scritto per alcuni dei suoi più grandi interpreti: Serge Reggiani, Joe Dassin, Alice Dona, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, ecc

E condivide anche aneddoti sulla creazione di alcune di esse. Interpreta anche alcuni « bei sconosciuti » che non hanno avuto la fortuna di essere ascoltati dai media.

Nella sua performance, Claude Lemesle rinnova il piacere di ascoltare le sue canzoni in versione acustica. È accompagnato alla chitarra da Philippe Hervouët.

Espanol :

¡El hombre de las 4.000 canciones!

Claude Lemesle cantará algunas de las canciones que escribió para algunos de sus más grandes intérpretes: Serge Reggiani, Joe Dassin, Alice Dona, Michel Fugain, Gilbert Bécaud, etc?

También comparte anécdotas sobre la creación de algunas de ellas. También interpreta a algunos « bellos desconocidos » que no han tenido la suerte de ser escuchados por los medios de comunicación.

En su actuación, Claude Lemesle renueva el placer de escuchar sus canciones en versión acústica. Le acompaña a la guitarra Philippe Hervouët.

