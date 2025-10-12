CONCERT CLAUDE PAJUSCO À HORTES COMME UN HYMNE À LA VIE Haute-Amance

CONCERT CLAUDE PAJUSCO À HORTES COMME UN HYMNE À LA VIE

Église Saint-Didier Haute-Amance Haute-Marne

Gratuit

Entrée libre

Début : 2025-10-12

fin : 2025-10-12

2025-10-12

Tout public

Orgue, chant Grégorien, Orgue et flûtes traversières, Orgue et trompette, Orgue et cornet, Orgue et chant lyrique

Organisé par l’association Arts et loisirs en Haute-Amance .

Église Saint-Didier Haute-Amance 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 86 82 00

L’événement CONCERT CLAUDE PAJUSCO À HORTES COMME UN HYMNE À LA VIE Haute-Amance a été mis à jour le 2025-10-02 par Antenne Vannerie-Amance