CONCERT CLAUDE PAJUSCO À HORTES COMME UN HYMNE À LA VIE
Église Saint-Didier Haute-Amance Haute-Marne
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Entrée libre
Début : 2025-10-12
2025-10-12
Tout public
Orgue, chant Grégorien, Orgue et flûtes traversières, Orgue et trompette, Orgue et cornet, Orgue et chant lyrique
Organisé par l’association Arts et loisirs en Haute-Amance .
Église Saint-Didier Haute-Amance 52600 Haute-Marne Grand Est +33 6 62 86 82 00
L’événement CONCERT CLAUDE PAJUSCO À HORTES COMME UN HYMNE À LA VIE Haute-Amance a été mis à jour le 2025-10-02 par Antenne Vannerie-Amance