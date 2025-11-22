Concert Claudine Lebègue et Pierre Luquet Foyer Rural Ley

Concert Claudine Lebègue et Pierre Luquet

Foyer Rural 50 rue Principale Ley Moselle

Début : Samedi Samedi 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Claudine Lebègue, rockeuse des faubourgs, figure de la chanson de traverse, et Pierre Luquet de La Rue KETANOU, 2 voix, 1 accordéon et 2 tempéraments bien trempés .

Ils se vouent une admiration réciproque depuis leur rencontre en 2005. Ils vous proposeront un répertoire mêlant douze chansons inédites et quelques titres anciens, portés par une énergie scénique toujours intacte, entre intensité, poésie et liberté musicale. Soirée exceptionnelle le samedi 31 janvier à réserver sans tarderTout public

English :

Claudine Lebègue, rockeuse des faubourgs, figure of chanson de traverse, and Pierre Luquet de La Rue KETANOU, 2 voices, 1 accordion and 2 temperaments.

They’ve had a mutual admiration for each other since they met in 2005. Their repertoire is a mix of twelve previously unreleased songs and a few old favourites, carried along by a stage energy that’s always intact, combining intensity, poetry and musical freedom. Book now for an exceptional evening on Saturday, January 31

German :

Claudine Lebègue, eine Rockerin aus den Vororten, eine Figur des Chansons de traverse, und Pierre Luquet von La Rue KETANOU, zwei Stimmen, ein Akkordeon und zwei starke Temperamente.

Seit ihrer Begegnung im Jahr 2005 bewundern sie sich gegenseitig. Sie bieten Ihnen ein Repertoire aus zwölf unveröffentlichten Liedern und einigen älteren Titeln, getragen von einer stets intakten Bühnenenergie, die zwischen Intensität, Poesie und musikalischer Freiheit schwankt. Außergewöhnlicher Abend am Samstag, den 31. Januar, bitte umgehend reservieren!

Italiano :

Claudine Lebègue, rocker dei faubourgs e figura di spicco della chanson de traverse, e Pierre Luquet de La Rue KETANOU, 2 voci, 1 fisarmonica e 2 temperamenti ben temperati.

I due hanno un’ammirazione reciproca da quando si sono conosciuti nel 2005. Il loro repertorio è un mix di dodici canzoni inedite e alcuni vecchi brani preferiti, trasportati da un’energia ancora intatta sul palco, una miscela di intensità, poesia e libertà musicale. Una serata eccezionale sabato 31 gennaio, prenotate subito!

Espanol :

Claudine Lebègue, rockera de los faubourgs y figura destacada de la chanson de traverse, y Pierre Luquet, de La Rue KETANOU, 2 voces, 1 acordeón y 2 temperamentos bien templados.

Se admiran mutuamente desde que se conocieron en 2005. Su repertorio es una mezcla de doce canciones inéditas y algunas viejas favoritas, llevadas por una energía que sigue intacta en el escenario, mezcla de intensidad, poesía y libertad musical. Una velada excepcional el sábado 31 de enero, ¡reserva ya!

