Concert Claudio Monteverdi Pièces Vocales et Instrumentales Place de la Genette La Rochelle

Concert Claudio Monteverdi Pièces Vocales et Instrumentales

Place de la Genette Eglise du sacré Coeur La Rochelle Charente-Maritime

Début : 2025-10-23 20:30:00

fin : 2025-10-23

2025-10-23

Un concert consacré au compositeur Claudio Monteverdi par l’ensemble vocal Assandra.

Place de la Genette Eglise du sacré Coeur La Rochelle 17000 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 19 64 13

English : Concert Claudio Monteverdi Pièces Vocales et Instrumentales

A concert dedicated to the composer Claudio Monteverdi by the Assandra vocal ensemble.

German : Konzert Claudio Monteverdi Pièces Vocales et Instrumentales

Ein dem Komponisten Claudio Monteverdi gewidmetes Konzert des Vokalensembles Assandra.

Italiano :

Un concerto dedicato al compositore Claudio Monteverdi dall’ensemble vocale Assandra.

Espanol : Concierto Claudio Monteverdi Pièces Vocales et Instrumentales

Concierto dedicado al compositor Claudio Monteverdi por el conjunto vocal Assandra.

