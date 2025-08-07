Concert « CléAu » Route du Vieux Port Les Portes-en-Ré

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : Jeudi 2025-08-07 20:00:00

fin : 2025-08-07 21:30:00

2025-08-07 2025-08-21

Entre la Maison du Fier, le vieux port et les marais, laissez-vous guider par le duo « CléAu » et leur musique, pour un concert sur le thème de la biodiversité et des paysages rétais.

Route du Vieux Port Maison du Fier Les Portes-en-Ré 17880 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 29 50 74 lpo.iledere@lpo.fr

English :

Between the Maison du Fier, the old port and the marshes, let yourself be guided by the duo « CléAu » and their music, for a concert on the theme of biodiversity and the landscapes of the Retais.

German :

Lassen Sie sich zwischen dem Maison du Fier, dem alten Hafen und den Sümpfen von dem Duo « CléAu » und ihrer Musik zu einem Konzert zum Thema Biodiversität und Landschaften von Réais führen.

Italiano :

Tra la Maison du Fier, il vecchio porto e le paludi, lasciatevi guidare dal duo « CléAu » e dalla sua musica, per un concerto sul tema della biodiversità e dei paesaggi del Retais.

Espanol :

Entre la Maison du Fier, el puerto viejo y las marismas, déjese guiar por el dúo « CléAu » y su música, para un concierto sobre el tema de la biodiversidad y los paisajes del Retais.

