Concert Clélya Abraham Millau en Jazz Millau 15 juillet 2025 07:00

Aveyron

Concert Clélya Abraham Millau en Jazz Millau Aveyron

Tarif : – – EUR

13.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2025-07-15

fin : 2025-07-15

Date(s) :

2025-07-15

Clelya Abraham Concert en Aveyron !

Depuis sa création, le Millau Jazz Festival arpente les villages du Sud-Aveyron pour proposer des concerts en villages, avec la volonté d’aller à la rencontre des publics du territoire.

Avec Atacama, la pianiste Clélya Abraham souhaite voyager sur la voie lactée, percer le voile de la voûte céleste et créer un chemin entre l’intime et l’universel.

Sur un tourbillon de rythmes, de mélodies et d’harmonies, on croise les étoiles, les terres de ses ancêtres et des récits musicaux nourris de sources africaines, jazz, samba, gwoka, maloya, séga, nu soul.

Arpentant de chaudes terres musicales, tutoyant l’infini et l’intime, développant un jazz ouvert, virtuose et inventif, ce projet est une oeuvre riche et généreuse au message profondément positif. C’est un antidote aux découragements, qui chasse les nuages pour faire régner la lumière. 13.8 .

Millau 12100 Aveyron Occitanie

English :

Clelya Abraham Concert in Aveyron!

German :

Clelya Abraham Konzert in Aveyron!

Italiano :

Concerto di Clelya Abraham in Aveyron!

Espanol :

¡Concierto de Clelya Abraham en Aveyron!

L’événement Concert Clélya Abraham Millau en Jazz Millau a été mis à jour le 2025-06-20 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)