Concert Clément Lefebvre Marina PIzzi et Sandra Gonzales Piano en Valois 2025 La Couronne
Concert Clément Lefebvre Marina PIzzi et Sandra Gonzales Piano en Valois 2025 La Couronne dimanche 5 octobre 2025.
Concert Clément Lefebvre Marina PIzzi et Sandra Gonzales Piano en Valois 2025
Salle des fêtes de la Couronne La Couronne Charente
Tarif : 8 – 8 – 8 EUR
Tarif réduit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-05 17:00:00
fin : 2025-10-05
Date(s) :
2025-10-05
Dialogues pianistiques à quatre et six mains.
.
Salle des fêtes de la Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr
English :
Pianistic dialogues for four and six hands.
German :
Pianistische Dialoge zu vier und sechs Händen.
Italiano :
Dialoghi pianistici per quattro e sei mani.
Espanol :
Diálogos pianísticos a cuatro y seis manos.
L’événement Concert Clément Lefebvre Marina PIzzi et Sandra Gonzales Piano en Valois 2025 La Couronne a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de Tourisme du Pays d’Angoulême