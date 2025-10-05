Concert Clément Lefebvre Marina PIzzi et Sandra Gonzales Piano en Valois 2025 La Couronne

Concert Clément Lefebvre Marina PIzzi et Sandra Gonzales Piano en Valois 2025 La Couronne dimanche 5 octobre 2025.

Salle des fêtes de la Couronne La Couronne Charente

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Tarif réduit

Début : 2025-10-05 17:00:00

fin : 2025-10-05

2025-10-05

Dialogues pianistiques à quatre et six mains.

Salle des fêtes de la Couronne La Couronne 16400 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 38 61 62 pianoenvalois@wanadoo.fr

English :

Pianistic dialogues for four and six hands.

German :

Pianistische Dialoge zu vier und sechs Händen.

Italiano :

Dialoghi pianistici per quattro e sei mani.

Espanol :

Diálogos pianísticos a cuatro y seis manos.

