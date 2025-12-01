Concert Cloclo for ever Rue Paul Mairat Angoulême

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême Charente

Tarif : 35 – 35 – 35 EUR

25 € en prévente (du 5 au 25 mai)

Début : Samedi 2025-12-20 20:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

Yannick, sosie officiel de Claude François, vous offre 2h de show 100 % live ! Entouré de ses danseuses et musiciens, revivez l’époque Cloclo ! Venez chanter et danser sur les succès de Claude François… Un spectacle pour toute la famille !

Rue Paul Mairat Espace Lunesse Angoulême 16000 Charente Nouvelle-Aquitaine contact@one-media.fr

English :

Yannick, official Claude François look-alike, brings you a 2-hour 100% live show! Surrounded by his dancers and musicians, relive the Cloclo era! Come and sing and dance to the hits of Claude François… A show for the whole family!

German :

Yannick, das offizielle Double von Claude François, bietet Ihnen eine 2-stündige Show, die zu 100 % live ist! Umgeben von seinen Tänzerinnen und Musikern, lassen Sie die Cloclo-Ära wieder aufleben! Kommen Sie und singen und tanzen Sie zu den Hits von Claude François… Eine Show für die ganze Familie!

Italiano :

Yannick, il sosia ufficiale di Claude François, vi offre 2 ore di spettacolo al 100% dal vivo! Circondato dai suoi ballerini e musicisti, rivive l’epoca del Cloclo! Venite a cantare e a ballare i successi di Claude François… Uno spettacolo per tutta la famiglia!

Espanol :

Yannick, el doble oficial de Claude François, le ofrece 2 horas de espectáculo 100% en directo Rodeado de sus bailarines y músicos, ¡revive la época de Cloclo! Venga a cantar y bailar los éxitos de Claude François… Un espectáculo para toda la familia

