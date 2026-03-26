Concert clôture de saison

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans Jura

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-17 20:00:00

fin : 2026-12-17 22:30:00

Date(s) :

2026-12-17

Clôture de notre saison avec Les 3 Moustiquaires .

18 Rue Louis-le-Grand Bletterans 39140 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 6 51 33 73 66 rendezvous@lademi-lune.fr

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English : Concert clôture de saison

L’événement Concert clôture de saison Bletterans a été mis à jour le 2026-03-26 par Office de Tourisme JurAbsolu