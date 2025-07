Concert Clover Milk au Casino de Jonzac Zac du Val de Seugne Jonzac

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac Charente-Maritime

Début : 2025-08-14

fin : 2025-08-14

2025-08-14

Ce groupe est un trio d’excellents musiciens plein d’énergie qui va vous emmener en voyage en Irlande et mettre l’ambiance au son du violon, banjo, guitare…

Zac du Val de Seugne Casino de Jonzac Jonzac 17500 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 48 16 16 contact@casino-jonzac.net

English :

This group is a trio of excellent, energetic musicians who will take you on a trip to Ireland and set the mood with their fiddle, banjo, guitar…

German :

Diese Gruppe ist ein Trio aus ausgezeichneten Musikern voller Energie, die Sie auf eine Reise nach Irland mitnehmen und die Stimmung mit Fiddle, Banjo und Gitarre anheizen werden…

Italiano :

Questo gruppo è un trio di eccellenti musicisti pieni di energia che vi porteranno in un viaggio in Irlanda e creeranno l’atmosfera con il loro fiddle, banjo, chitarra…

Espanol :

Este grupo es un trío de excelentes músicos llenos de energía que le llevarán de viaje a Irlanda y crearán ambiente con su violín, banjo, guitarra…

