Concert Club Razorback Sedan

Sapristi!! et la MJC Calonne s’associent pour la 3ème année avec le Cabaret Vert pour vous proposer deux soirées à l’image de la scène Razorback du fameux festival.TRIGGERFINGER (Stoner Rock Belgique)Toujours en costume, Triggerfinger délivre un rock pur et carré, non dénué d’un sens de l’humour rafraîchissant, lorgnant vers l’énergie de Chuck Berry, le groove de Marc Bolan et le punch de Motörhead. Au fil de ses nombreuses tournées, la furieuse machine à riffs Triggerfinger s’est forgée une très solide réputation live ainsi qu’un son cru et gras qui sied parfaitement à son répertoire. Ils affichent une carrière musicale de plus de 20 ans. Tout comme ils écoutent la musique autrement aujourd’hui, ils sont devenus des musiciens différents, qui ont évolué, grandi et se sont enrichis au fil des ans. Tout comme ils sont devenus des personnes différentes. Même s’ils sont encore immatures, leur enthousiasme et leur énergie sont ceux d’une bande de gamins de dix-neuf ans qui prendront d’assaut la scène de la MJC Calonne pour la première fois, pleins d’ardeur et d’ambition. Une nouvelle aube, une nouvelle musique, une nouvelle tournée et nous sommes heureux de les accueillir une nouvelle fois !LAST PLACE BEYOND THE SUN (Rock Sedan-Reims)A l’ère d’un monde meurtri et ravagé de mille angoisses, certains décident de s’évader vers d’autres horizons. C’est en tout cas la destination que propose LAST PLACE BEYOND THE SUN à travers leur garage/pop/punk décalé. Formé par Bichon, le batteur de feu Real Animal Joy, le trio se complète avec Léo que l’on a connu dans Dégage ou avec Thomas Schmahl et Paul qui œuvre dans Chester Remington. Avec Shame et Ditz comme éclaireurs, nous embarquerons pour une croisière spatiale légère et sans prise de tête qui ne solutionne pas notre société mais qui a le mérite d’alléger le poids de ses maux.Billetterie
MJC Calonne Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 27 09 75 resas.calonne@gmail.com
English :
Sapristi!! and MJC Calonne join forces for the 3rd year with Cabaret Vert to bring you two evenings that reflect the Razorback stage at the famous festival.TRIGGERFINGER (Stoner Rock Belgium)Always in costume, Triggerfinger deliver pure, straightforward rock with a refreshing sense of humor, drawing on the energy of Chuck Berry, the groove of Marc Bolan and the punch of Motörhead. Over the course of their many tours, the furious riff machine Triggerfinger has forged a solid live reputation and a raw, fat sound that perfectly suits their repertoire. Their musical career spans over 20 years. Just as they listen to music differently today, they have become different musicians, evolving, growing and enriching themselves over the years. Just as they have become different people. Even if they are still immature, their enthusiasm and energy are those of a bunch of nineteen-year-olds who will be storming the MJC Calonne stage for the first time, full of enthusiasm and ambition. A new dawn, a new music, a new tour, and we’re delighted to welcome them back! LAST PLACE BEYOND THE SUN (Rock Sedan-Reims)In this age of a bruised world ravaged by a thousand anxieties, some people decide to escape to other horizons. That’s what LAST PLACE BEYOND THE SUN propose with their offbeat garage/pop/punk. Formed by Bichon, drummer with the late Real Animal Joy, the trio is completed by Léo, who played with Dégage, Thomas Schmahl and Paul, who played with Chester Remington. With Shame and Ditz as scouts, we embark on a light, no-holds-barred space cruise that won’t solve our society’s problems, but does have the merit of lightening the weight of its ills.Tickets
German :
Sapristi! und die MJC Calonne haben sich zum dritten Mal mit dem Cabaret Vert zusammengetan, um Ihnen zwei Abende zu bieten, die ganz im Zeichen der Razorback-Bühne des berühmten Festivals stehen.TRIGGERFINGER (Stoner Rock Belgien)Triggerfinger, die immer im Anzug auftreten, liefern einen reinen, eckigen Rock mit einem erfrischenden Sinn für Humor, der auf die Energie von Chuck Berry, den Groove von Marc Bolan und den Punch von Motörhead schielt. Auf ihren zahlreichen Tourneen hat sich die wütende Riffmaschine Triggerfinger einen sehr guten Live-Ruf erarbeitet und einen rohen, fetten Sound, der perfekt zu ihrem Repertoire passt. Sie haben eine über 20-jährige Musikkarriere hinter sich. So wie sie heute anders Musik hören, sind sie auch andere Musiker geworden, die sich im Laufe der Jahre weiterentwickelt haben, gewachsen und reicher geworden sind. Genauso wie sie zu anderen Menschen geworden sind. Auch wenn sie noch unreif sind, sind ihr Enthusiasmus und ihre Energie die einer Gruppe von Neunzehnjährigen, die zum ersten Mal die Bühne des MJC Calonne stürmen werden, voller Eifer und Ehrgeiz. Eine neue Morgendämmerung, eine neue Musik, eine neue Tournee und wir freuen uns, sie erneut begrüßen zu dürfen!LAST PLACE BEYOND THE SUN (Rock Sedan-Reims)In der Ära einer geschundenen und von tausend Ängsten verwüsteten Welt beschließen manche, zu anderen Horizonten zu flüchten. Das ist jedenfalls das Ziel, das LAST PLACE BEYOND THE SUN mit ihrer schrägen Garage/Pop/Punk-Band vorschlägt. Das Trio, das von Bichon, dem Schlagzeuger der verstorbenen Band Real Animal Joy, gegründet wurde, wird durch Leo, den man bei Dégage kennengelernt hat, Thomas Schmahl und Paul, der bei Chester Remington arbeitet, ergänzt. Mit Shame und Ditz als Aufklärer begeben wir uns auf eine leichte und unbeschwerte Weltraumkreuzfahrt, die unsere Gesellschaft zwar nicht löst, aber das Verdienst hat, das Gewicht ihrer Übel zu mindern.Ticketverkauf
Italiano :
Sapristi!!! e l’MJC Calonne si uniscono per il terzo anno a Cabaret Vert per offrirvi due serate che rispecchiano il palco Razorback del famoso festival.TRIGGERFINGER (Stoner Rock Belgio)Sempre in costume, i Triggerfinger offrono un rock puro e diretto con un rinfrescante senso dell’umorismo, attingendo all’energia di Chuck Berry, al groove di Marc Bolan e alla grinta dei Motörhead. Nel corso dei loro numerosi tour, la furiosa macchina da riff dei Triggerfinger si è costruita una solida reputazione dal vivo e un suono grezzo e grasso che si adatta perfettamente al loro repertorio. La loro carriera musicale si estende per oltre 20 anni. Così come oggi ascoltano la musica in modo diverso, sono diventati musicisti diversi, evolvendo, crescendo e arricchendosi nel corso degli anni. Così come sono diventati persone diverse. Anche se sono ancora acerbi, il loro entusiasmo e la loro energia sono quelli di un gruppo di diciannovenni che si affacciano per la prima volta sul palco del MJC Calonne, pieni di entusiasmo e di ambizione. Una nuova alba, nuova musica, un nuovo tour, e noi siamo lieti di accoglierli di nuovo! LAST PLACE BEYOND THE SUN (Rock Sedan-Reims)In quest’epoca di mondo livido e devastato da mille ansie, alcune persone decidono di fuggire verso altri orizzonti. È qui che si dirigono i LAST PLACE BEYOND THE SUN con il loro garage/pop/punk anticonformista. Formato da Bichon, il batterista dei defunti Real Animal Joy, il trio è completato da Léo, conosciuto dai Dégage, Thomas Schmahl e Paul dei Chester Remington. Con Shame e Ditz come esploratori, ci imbarcheremo in una crociera spaziale leggera e senza esclusione di colpi che non risolverà i problemi della nostra società, ma ha il merito di alleggerire il peso dei suoi mali.Biglietti
Espanol :
Sapristi!! y el MJC Calonne se unen por 3er año al Cabaret Vert para ofrecerle dos veladas que reflejan el escenario Razorback del famoso festival.TRIGGERFINGER (Stoner Rock Bélgica)Siempre disfrazados, Triggerfinger ofrecen un rock puro y directo con un refrescante sentido del humor, inspirándose en la energía de Chuck Berry, el groove de Marc Bolan y la garra de Motörhead. A lo largo de sus numerosas giras, la furiosa máquina de riffs Triggerfinger se ha forjado una sólida reputación en directo y un sonido crudo y gordo que se adapta perfectamente a su repertorio. Su carrera musical abarca más de 20 años. Al igual que hoy escuchan la música de forma diferente, se han convertido en músicos diferentes, evolucionando, creciendo y enriqueciéndose a lo largo de los años. Igual que se han convertido en personas diferentes. Aunque todavía son inmaduros, su entusiasmo y su energía son los de un grupo de diecinueve años que irrumpirán por primera vez en el escenario del MJC Calonne, llenos de entusiasmo y ambición. Un nuevo amanecer, una nueva música, una nueva gira, ¡y estamos encantados de darles la bienvenida de nuevo! LAST PLACE BEYOND THE SUN (Rock Sedan-Reims)En esta época de un mundo magullado y asolado por mil angustias, algunas personas deciden escapar hacia otros horizontes. Hacia allí se dirige LAST PLACE BEYOND THE SUN con su garage/pop/punk fuera de lo común. Formado por Bichon, batería de los desaparecidos Real Animal Joy, el trío se completa con Léo, conocido de Dégage, Thomas Schmahl y Paul de Chester Remington. Con Shame y Ditz como exploradores, nos embarcaremos en un crucero espacial ligero y sin complejos que no resolverá los problemas de nuestra sociedad, pero que tiene el mérito de aligerar el peso de sus males.Entradas
