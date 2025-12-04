Concert Club Sandwich La baleine à bascule Piégut-Pluviers

Concert Club Sandwich

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers Dordogne

Début : 2025-12-12

fin : 2025-12-12

2025-12-12

Club Sandwich, collectif périgourdin composé de cinq musiciens, cultive un son hybride et audacieux.

À la croisée du jazz instrumental, de la fusion et des rythmes empruntés au funk, à l’Éthio-jazz, au bebop, à la bossa ou encore au ska, le groupe bouscule les genres avec une liberté réjouissante.

Leur esthétique singulière oscille entre envolées contemplatives et grooves dansants, portée par des cuivres tranchants et des mélodies puissantes.Une musique en mouvement, qui fait vibrer les corps autant qu’elle captive l’imaginaire. A la baleine, on propose souvent des projets artistiques lointains, lorsqu’ils passent par ici. Club Sandwich fait partie des projets installés en Périgord qui tiennent tranquillement la comparaison. Et qui s’exportent aussi. .

La baleine à bascule 41 bis rue des alliés Piégut-Pluviers 24360 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 56 02 91

English : Concert Club Sandwich

Club Sandwich, a five-piece collective from the Périgord region, cultivates an audacious hybrid sound.

At the crossroads of instrumental jazz, fusion and rhythms borrowed from funk, ethio-jazz, bebop, bossa and ska, the group shakes up genres with a delightful freedom.

