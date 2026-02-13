Concert : Co-plateau Sheng + 0 Degré, Le Grand Bleu, Lille
Concert : Co-plateau Sheng + 0 Degré, Le Grand Bleu, Lille samedi 28 février 2026.
Concert : Co-plateau Sheng + 0 Degré Samedi 28 février, 19h00 Le Grand Bleu Nord
Billetterie en ligne – 8€
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T22:30:00+01:00
Fin : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T22:30:00+01:00
Avec Théâtre Le Grand Bleu on vous a préparé un co-plateau Sheng + 0 Degré pour la soirée d’ouverture du festival Youth is Great #11 !
Sheng : artiste franco-chinoise mêlant français et mandarin dans un répertoire allant du rap énergique aux ballades sensibles.
0 Degré : Flow Fluide, Shôto & Dar proposent un rap sincère et percutant, nourri de trap, métal et zouk.
Première partie : Restitution du stage rap ➡️ 15 jeunes participant·e·s du Labo rap présenteront le résultat d’une semaine de création.
Vous souhaitez faire partie des jeunes sélectioné.es ?
inscription auprès du Grand Bleu
Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy, Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France [{« type »: « link », « value »: « https://shorturl.at/jg18Q »}]
Un co-plateau Sheng + 0 Degré pour la soirée d’ouverture du festival Youth is Great #11 ! Avec en première partie une restitution du stage rap.