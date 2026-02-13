Concert : Co-plateau Sheng + 0 Degré, Le Grand Bleu, Lille

Concert : Co-plateau Sheng + 0 Degré Samedi 28 février, 19h00 Le Grand Bleu Nord

Billetterie en ligne – 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-28T19:00:00+01:00 – 2026-02-28T22:30:00+01:00

Avec Théâtre Le Grand Bleu on vous a préparé un co-plateau Sheng + 0 Degré pour la soirée d’ouverture du festival Youth is Great #11 !

Sheng : artiste franco-chinoise mêlant français et mandarin dans un répertoire allant du rap énergique aux ballades sensibles.

0 Degré : Flow Fluide, Shôto & Dar proposent un rap sincère et percutant, nourri de trap, métal et zouk.

Première partie : Restitution du stage rap ➡️ 15 jeunes participant·e·s du Labo rap présenteront le résultat d’une semaine de création.

Vous souhaitez faire partie des jeunes sélectioné.es ?

inscription auprès du Grand Bleu

Le Grand Bleu 36 avenue Marx Dormoy, Lille Lille 59000 Bois-Blancs Nord Hauts-de-France

