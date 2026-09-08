Concert – Cocanha Place de la Résistance Saint-Brieuc
mardi 8 décembre 2026 · Place de la Résistance · Saint-Brieuc
Informations pratiques
Saint-Brieuc
Concert – Cocanha
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 20:00:00
fin : 2026-12-08 21:15:00
Date(s) :
2026-12-08
Voix insurgées
Ce qui fait la singularité du duo Cocanha ? Le minimalisme de leur instrumentarium (voix, tambourin à cordes, frappe de pieds et de mains) est inversement proportionnel à la richesse de leur jeu. Avec Flame Folclòre (« folklore flamboyant »), leur 3e album au titre de manifeste produit par Raül Refree, les polyphonies hypnotiques et les boucles rythmiques progressent encore plus loin dans les expérimentations sonores.
Les deux musiciennes puisent leur matière première dans le répertoire traditionnel occitan, un espace politique qu’elles souhaitent réinvestir comme terrain d’expression. Leurs chants grondent de mille révoltes (luttes féministes, environnementales…), tout en convoquant personnages mythologiques ou figures populaires. De nostalgique héritage, le folklore devient force vive et indocile. .
Place de la Résistance La Passerelle, scène nationale Saint-Brieuc 22000 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 68 18 40
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English :
L’événement Concert – Cocanha Saint-Brieuc a été mis à jour le 2026-09-08 par Baie de Saint-Brieuc Tourisme
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