Concert Cocktail de Nuit Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Monflanquin mardi 22 juillet 2025.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin Lot-et-Garonne

Début : 2025-07-22

fin : 2025-07-22

2025-07-22

Cocktail de nuit c’est un duo avec un piano et une flute 2 voix et une touche de sax pour un répertoire de variétés internationales.

Réservation conseillée.

Hôtel-Restaurant La Dame du Lac Chemin du manoir Monflanquin 47150 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 49 85 85

English : Concert Cocktail de Nuit

Cocktail de nuit is a duo with a piano and a 2-voice flute and a touch of sax for a repertoire of international varieties.

Reservations recommended.

German : Concert Cocktail de Nuit

Cocktail de nuit ist ein Duo mit einem Klavier und einer Flöte 2 Stimmen und einem Hauch von Sax für ein Repertoire von internationalen Varietäten.

Reservierung empfohlen.

Italiano :

Cocktail de nuit è un duo con pianoforte e flauto a 2 voci e un tocco di sax per un repertorio di varietà internazionali.

Prenotazione consigliata.

Espanol : Concert Cocktail de Nuit

Cocktail de nuit es un dúo con piano y flauta a dos voces y un toque de saxo para un repertorio de variedades internacionales.

Se recomienda reservar.

