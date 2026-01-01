[Concert-cocktail] Duo improvisé clarinette-saxo Atelier Traverse Dieppe

[Concert-cocktail] Duo improvisé clarinette-saxo

Le chien déguisé en vache

Musiciens de jazz et musiques improvisées, les deux complices Catherine Delaunay (clarinettes) et Pascal Van den Heuvel (saxophones) ont mêlé leurs sensibilités respectives pour créer ce duo en 2006.

Fraîcheur et spontanéité, légèreté et humour. On respire, on s’étonne, on rit, on est transporté par ces deux souffleurs de musique et d’émotion.

Jazz et musiques improvisées

Sous cette appellation légèrement surréaliste, la clarinettiste Catherine Delaunay et le saxophoniste Pascal Van den Heuvel, deux musiciens de jazz et des musiques improvisées, tricotent une partition pleine de légèreté et d’espièglerie et fabriquent une musique pleine de fraicheur, dialogue bucolique de deux souffleurs de sons aux sensibilités joyeuses et libres. De la fantaisie et de l’invention pour une musique qui ne manque pas d’air.

Pour découvrir et écouter les artistes https://lesneuffillesdezeus.com/elementor-1203/ .

Atelier Traverse / 18 Rue de l’Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr

