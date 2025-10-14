[Concert-cocktail] Jazz standards, blues and stomps Dieppe
[Concert-cocktail] Jazz standards, blues and stomps Dieppe mardi 14 octobre 2025.
18-20 Rue de l'Épée Dieppe Seine-Maritime
Début : 2025-10-14 19:30:00
fin : 2025-10-14 21:00:00
2025-10-14
Venez retrouver Bryan Voy et ses amis !
Restauration légère offerte pour échanger avec les artistes à l’issue de leur prestation.
Un évènement culturel est programmé à l’atelier Traverse tous les deuxièmes mardis du mois (hors vacances scolaires) ! .
18-20 Rue de l’Épée Dieppe 76200 Seine-Maritime Normandie +33 6 82 35 84 48 contact@atelier-traverse.fr
