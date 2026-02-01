[Concert-cocktail] La Gargouille, l’Évêque et le Prisonnier Atelier Traverse Dieppe

[Concert-cocktail] La Gargouille, l’Évêque et le Prisonnier

Préparez-vous à entendre la légende de Saint Romain de Rouen en musique !

Toutes les régions de France ont leurs légendes. Mais rares sont celles qui ont laissé une empreinte assez profonde pour marquer la vie de leurs habitants jusqu’à aujourd’hui. À Rouen, l’une d’elles est encore commémorée depuis plus de quinze siècles. Son souvenir fut si marquant qu’on en retrouve la trace dans les archives royales. De cette histoire est née la seconde fête populaire la plus ancienne de France la Foire Saint-Romain.

Spectacle théâtre et musique en partenariat avec l’association La Boîte bleue et l’ensemble À la Traverseinne Mathieu Farcy comédien, Aline Poirier-Dumouchel, flûtes traversières médiévales amplifiées. .

