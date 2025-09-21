Concert Cocodri Chemin de croix de Callac Callac

Concert Cocodri Dimanche 21 septembre, 16h30 Chemin de croix de Callac Morbihan

Début : 2025-09-21T16:30:00 – 2025-09-21T18:00:00

Concert folk cajun sur l’esplanade de la chapelle.

Repli dans la salle plyvalente en cas d intempéries.

Chemin de croix de Callac Callac 56420 Plumelec Callac 56420 Morbihan Bretagne https://www.youtube.com/watch?v=0kAvuHCIxpE

Mairie de Plumelec