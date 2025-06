Concert Cocodri – Douchy-Montcorbon 20 juin 2025 21:00

Loiret

Concert Cocodri Lieu-dit Les Thibauts Douchy-Montcorbon Loiret

Tarif : 6 EUR

6

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-20 21:00:00

fin : 2025-06-20

Date(s) :

2025-06-20

Originaire des Pays de la Loire, ce groupe propose un mélange unique de folk, bluegrass, swing et blues mais aussi des éléments modernes comme le beatbox. Leur musique nous transporte sur les rives du Mississipi, au gré de courants musicaux traversés avec un enthousiasme débordant. Bar et restauration sur place. 6 .

Lieu-dit Les Thibauts

Douchy-Montcorbon 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 9 52 64 32 14

English :

Hailing from the Pays de la Loire region of France, this group offers a unique blend of folk, bluegrass, swing and blues, as well as modern elements such as beatbox.

German :

Die aus der Region Pays de la Loire stammende Band bietet eine einzigartige Mischung aus Folk, Bluegrass, Swing und Blues, aber auch moderne Elemente wie Beatbox.

Italiano :

Proveniente dalla regione del Pays de la Loire, questo gruppo offre una miscela unica di folk, bluegrass, swing e blues, oltre a elementi moderni come il beatboxing.

Espanol :

Procedente de la región de Pays de la Loire, este grupo ofrece una mezcla única de folk, bluegrass, swing y blues, así como elementos modernos como el beatboxing.

