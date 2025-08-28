Concert: Cocodri, station marécage Rue Loukianoff Pornic

Concert Folk Cajun dans le cadre du festival ERRANCES.

Concert programmé dans le cadre de la saison culturelle 2025-2026 de l’Amphithéâtre Thomas Narcejac (Pornic).

Sur les berges du bord de Loire, le trio Cocodri branche la station marécage vers les ondes du Mississippi… Suivant l’animal qui descend le fleuve, Cocodri transmet sur ses ondes, les chansons du folklore américain.

Ce fleuve, témoin des rencontres entre les cultures, fait remonter les courants musicaux et couler l’encre de bien des récits. Il coule dans les valses blues. Il sue le bayou cajun. Il se gonfle de jazz. Il déborde d’enthousiasme rock. Il bruisse des vagues bluegrass, folk et rap des villes et campagnes qu’il traverse.

Simon CLAUDE Banjo, Chant, Human Beatbox, Loopstation

Gaëtan DURANDIERE Guitare, Dobro, Tambour, Chant

Jidé JOUANNIC Contrebasse, Chant

Patrice TENDRON création son

Philippe ARBERT création lumière

Rue Loukianoff Amphithéâtre Thomas Narcejac Pornic 44210 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 51 74 07 16

English :

Cajun Folk concert as part of the ERRANCES festival.

German :

Folk Cajun-Konzert im Rahmen des Festivals ERRANCES.

Italiano :

Concerto Cajun Folk nell’ambito del festival ERRANCES.

Espanol :

Concierto Cajun Folk en el marco del festival ERRANCES.

