Concert Codario Vus du Ciel

19 Grand’rue Mulhouse Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mercredi 2026-04-08 18:30:00

fin : 2026-04-08 19:30:00

Date(s) :

2026-04-08

Le duo Codario fait entendre sa musique folk et inventive, qui emporte petits et grands à travers les plaines et forêts du Québec, au milieu des ciels infinis et des oiseaux par milliers. Une évocation poétique et en musique avec des banjos et des violons, de l’humour et de l’émotion ! .

19 Grand’rue Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 45 36 67 mathieu.schoenahl@festival-meteo.fr

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English :

L’événement Concert Codario Vus du Ciel Mulhouse a été mis à jour le 2026-03-20 par Office de Tourisme de l’Agence d’Attractivité Mulhouse Sud Alsace