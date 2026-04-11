Concert Coeur de Gaïa À l’Eglise de la Sainte Trinité Capvern
Concert Coeur de Gaïa À l’Eglise de la Sainte Trinité Capvern mardi 21 avril 2026.
Capvern
Concert Coeur de Gaïa
À l’Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern Hautes-Pyrénées
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-21 20:30:00
fin : 2026-04-21 22:00:00
Date(s) :
2026-04-21
C’est la réunion de deux anciennes chorales locales de Bric et de Broc et de Perquépas. Les Gaïas sont dirigées par Raymonde Laran. Elles chantent à 3 voix à capella et sans micro. Leur répertoire tourne autour des polyphonies locales, occitanes et d’autres régions, des variétés
Libre participation.
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À l’Eglise de la Sainte Trinité CAPVERN LES BAINS Capvern 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 7 86 28 51 46 ctta.capvern65@gmail.com
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English :
Les Gaïas is a reunion of two former local choirs: de Bric et de Broc and de Perquépas. Les Gaïas is directed by Raymonde Laran. They sing in 3 voices, a capella and without microphones. Their repertoire revolves around local polyphonies, Occitan and from other regions, and variety songs
Free participation.
L’événement Concert Coeur de Gaïa Capvern a été mis à jour le 2026-04-08 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65
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