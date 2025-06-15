Concert Coeur de pirate Saint-Dizier

Concert Coeur de pirate

Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne

Tarif : 38 – 38 – 38 EUR

Début : 2026-03-25

fin : 2026-03-25

2026-03-25

Tout public

Incontournable de la chanson francophone, Cœur de Pirate revient avec Cavale, un spectacle grandiose mêlant ballades poignantes et envolées vibrantes. .

Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66

