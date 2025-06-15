Concert Coeur de pirate Saint-Dizier
Concert Coeur de pirate Saint-Dizier mercredi 25 mars 2026.
Concert Coeur de pirate
Les Fuseaux Saint-Dizier Haute-Marne
Tarif : 38 – 38 – 38 EUR
Tarif de base plein tarif
Tarif de base
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-25
fin : 2026-03-25
Date(s) :
2026-03-25
Tout public
Incontournable de la chanson francophone, Cœur de Pirate revient avec Cavale, un spectacle grandiose mêlant ballades poignantes et envolées vibrantes. .
Les Fuseaux Saint-Dizier 52100 Haute-Marne Grand Est +33 3 25 07 31 66
