Concert « Coeur d’hommes »

1 rue Grande Badecon-le-Pin Indre

Début : 2025-11-30 15:00:00

fin : 2025-11-30

2025-11-30

Concert » Chœur d’!Hommes du Haut Berry » organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

1 rue Grande Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05

English :

Ch?ur d’Hommes du Haut Berry » concert organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

German :

Konzert « Ch?ur d!Hommes du Haut Berry », organisiert vom Festkomitee von Badecon Le Pin.

Italiano :

Concerto « Ch?ur d’Hommes du Haut Berry » organizzato dal Comitato delle feste di Badecon Le Pin.

Espanol :

Concierto « Ch?ur d’Hommes du Haut Berry » organizado por el Comité des fêtes de Badecon Le Pin.

