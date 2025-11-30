Concert « Coeur d’hommes » Badecon-le-Pin
Concert « Coeur d’hommes » Badecon-le-Pin dimanche 30 novembre 2025.
Concert « Coeur d’hommes »
1 rue Grande Badecon-le-Pin Indre
Début : 2025-11-30 15:00:00
fin : 2025-11-30
2025-11-30
Concert » Chœur d’!Hommes du Haut Berry » organisé par le Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
1 rue Grande Badecon-le-Pin 36200 Indre Centre-Val de Loire +33 6 03 69 04 05
English :
Ch?ur d’Hommes du Haut Berry » concert organized by the Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
German :
Konzert « Ch?ur d!Hommes du Haut Berry », organisiert vom Festkomitee von Badecon Le Pin.
Italiano :
Concerto « Ch?ur d’Hommes du Haut Berry » organizzato dal Comitato delle feste di Badecon Le Pin.
Espanol :
Concierto « Ch?ur d’Hommes du Haut Berry » organizado por el Comité des fêtes de Badecon Le Pin.
L’événement Concert « Coeur d’hommes » Badecon-le-Pin a été mis à jour le 2025-08-25 par OT Vallée de la Creuse