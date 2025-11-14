CONCERT Coilguns + SPLIT Amiens

CONCERT Coilguns + SPLIT Amiens vendredi 14 novembre 2025.

CONCERT Coilguns + SPLIT

17 Quai Bélu Amiens Somme

Tarif : 13 – 13 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-14 20:30:00

fin : 2025-11-14

Date(s) :

2025-11-14

VEN. 14 NOVEMBRE 2025

20:30

Coilguns

Punk-noise | SUI

22:00

Les membres du groupe suisse de punk-noise Coilguns Jona Nido (guitare), Louis Jucker (chant) et Luc Hess (batterie) se connaissent depuis plus de 20 ans, ayant fait leurs premiers pas ensemble à l’adolescence dans leur ville natale de La Chaux-de-Fonds, en Suisse.

Alors qu’ils jouaient tous les trois en tant que musiciens en tournée pour les allemands The Ocean Collective, en 2011, Nido a proposé à Hess et Jucker de former leur propre groupe, donnant ainsi naissance à Coilguns.

SPLIT

Hardcore | FR

21:00

SPLIT c’est tout d’abord des comptes à régler avec soi, les autres et la rage de vouloir s’en sortir. Entre Punk Hardcore, Sludge Metal et Noise, Marvin Borges-Soares (Ex Structures) fait de SPLIT un recueil ou chaque lignes est issu de démons témoins d’un monde gangrené par la violence, la mort, la précarité et l’addiction.

L’objectif est simple Attaquer.

Tarif normal 13€

Tarif abonné 8€

17 Quai Bélu Amiens 80000 Somme Hauts-de-France ot@amiens-metropole.com

English :

FRIDAY nOVEMBER 14, 2025

20:30

Coilguns

Punk-noise | SUI

22:00

The members of Swiss punk-noise band Coilguns Jona Nido (guitar), Louis Jucker (vocals) and Luc Hess (drums) have known each other for over 20 years, having taken their first steps together as teenagers in their hometown of La Chaux-de-Fonds, Switzerland.

While the three were playing as touring musicians for Germany’s The Ocean Collective in 2011, Nido suggested to Hess and Jucker that they form their own band, giving birth to Coilguns.

SPLIT

Hardcore | FR

21:00

SPLIT is first and foremost about settling scores with oneself, others and the rage of wanting to get out. Somewhere between Punk Hardcore, Sludge Metal and Noise, Marvin Borges-Soares (Ex Structures) makes SPLIT a compendium in which each line is the product of demons bearing witness to a world wracked by violence, death, precariousness and addiction.

The aim is simple: to attack.

Regular price: 13?

Subscriber price: 8?

German :

FR. 14. NOVEMBER 2025

20:30

Coilguns

Punk-Noise | SUI

22:00

Die Mitglieder der Schweizer Punk-Noise-Band Coilguns Jona Nido (Gitarre), Louis Jucker (Gesang) und Luc Hess (Schlagzeug) kennen sich seit über 20 Jahren, nachdem sie als Teenager in ihrer Heimatstadt La Chaux-de-Fonds in der Schweiz ihre ersten gemeinsamen Schritte unternommen hatten.

Während sie alle drei als Musiker für das deutsche The Ocean Collective auf Tournee waren, schlug Nido 2011 Hess und Jucker vor, eine eigene Band zu gründen, wodurch Coilguns entstand.

SPLIT

Hardcore | FR

21:00

SPLIT ist in erster Linie eine Abrechnung mit sich selbst, den anderen und der Wut, aus dieser Situation herauskommen zu wollen. Zwischen Punk Hardcore, Sludge Metal und Noise macht Marvin Borges-Soares (Ex Structures) aus SPLIT eine Sammlung, in der jede Zeile von Dämonen stammt, die Zeugen einer Welt sind, die von Gewalt, Tod, Unsicherheit und Sucht geprägt ist.

Das Ziel ist einfach: Angreifen.

Normaler Preis: 13?

Abonnententarif: 8?

Italiano :

VENERDI’ 14 NOVEMBRE 2025

20:30

Coilguns

Punk-noise | SUI

22:00

I membri della band punk-noise svizzera Coilguns Jona Nido (chitarra), Louis Jucker (voce) e Luc Hess (batteria) si conoscono da oltre 20 anni, avendo mosso i primi passi insieme da adolescenti nella loro città natale, La Chaux-de-Fonds, in Svizzera.

Nel 2011, mentre i tre suonavano come musicisti in tour per i tedeschi The Ocean Collective, Nido propose a Hess e Jucker di formare una propria band, dando vita ai Coilguns.

SPLIT

Hardcore | FR

21:00

SPLIT è prima di tutto un regolamento di conti con se stessi, con gli altri e con la rabbia di uscirne. A metà strada tra Punk Hardcore, Sludge Metal e Noise, Marvin Borges-Soares (Ex Structures) fa di SPLIT una raccolta in cui ogni riga proviene da demoni che testimoniano un mondo devastato da violenza, morte, insicurezza e dipendenza.

L’obiettivo è semplice: attaccare.

Prezzo normale: 13 euro

Prezzo per gli abbonati: 8?

Espanol :

VIERNES 14 DE NOVIEMBRE DE 2025

20:30

Coilguns

Punk-noise | SUI

22:00

Los miembros de la banda suiza de punk-noise Coilguns -Jona Nido (guitarra), Louis Jucker (voz) y Luc Hess (batería)- se conocen desde hace más de 20 años, habiendo dado sus primeros pasos juntos cuando eran adolescentes en su ciudad natal de La Chaux-de-Fonds, Suiza.

Mientras los tres tocaban como músicos de gira para los alemanes The Ocean Collective en 2011, Nido sugirió a Hess y Jucker que formaran su propia banda, dando origen a Coilguns.

SPLIT

Hardcore | FR

21:00

SPLIT es ante todo un ajuste de cuentas con uno mismo, con los demás y con la rabia de salir. A medio camino entre el Punk Hardcore, el Sludge Metal y el Noise, Marvin Borges-Soares (Ex Structures) hace de SPLIT una colección donde cada línea proviene de demonios que dan testimonio de un mundo sacudido por la violencia, la muerte, la inseguridad y la adicción.

El objetivo es simple: atacar.

Precio normal: 13 euros

Precio abonado: 8?

