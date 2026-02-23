Concert Col Legno à la Sucrerie Saint-Vaast-de-Longmont
Concert Col Legno à la Sucrerie Saint-Vaast-de-Longmont dimanche 29 mars 2026.
Concert Col Legno à la Sucrerie
Saint-Vaast-de-Longmont Oise
Tarif : 15 – 15 – EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-29 17:00:00
fin : 2026-03-29 18:30:00
Date(s) :
2026-03-29
Concert d’ instrument à cordes sous la Direction de Thomas Forget dans la halle de diffusion de la Sucrerie de Francières.
Mozart plaisanterie musicale, Ave Verum
Tchaikovski Elégie
Vivaldi Sinfonio Si Bémol
Concert d’ instrument à cordes sous la Direction de Thomas Forget dans la halle de diffusion de la Sucrerie de Francières.
Mozart plaisanterie musicale, Ave Verum
Tchaikovski Elégie
Vivaldi Sinfonio Si Bémol .
Saint-Vaast-de-Longmont 60410 Oise Hauts-de-France +33 6 86 87 39 70 sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Stringed instrument concert conducted by Thomas Forget at the Sucrerie de Francières exhibition hall.
Mozart: musical jest, Ave Verum
Tchaikovsky: Elegy
Vivaldi: Sinfonio B-flat
L’événement Concert Col Legno à la Sucrerie Saint-Vaast-de-Longmont a été mis à jour le 2026-02-23 par Compiègne Pierrefonds Tourisme