Concert Col Legno à la Sucrerie

Saint-Vaast-de-Longmont Oise

Tarif : 15 – 15 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29 17:00:00

fin : 2026-03-29 18:30:00

Date(s) :

2026-03-29

Concert d’ instrument à cordes sous la Direction de Thomas Forget dans la halle de diffusion de la Sucrerie de Francières.

Mozart plaisanterie musicale, Ave Verum

Tchaikovski Elégie

Vivaldi Sinfonio Si Bémol

Saint-Vaast-de-Longmont 60410 Oise Hauts-de-France +33 6 86 87 39 70 sauvegarde.sucrerie.francieres@gmail.com

English :

Stringed instrument concert conducted by Thomas Forget at the Sucrerie de Francières exhibition hall.

Mozart: musical jest, Ave Verum

Tchaikovsky: Elegy

Vivaldi: Sinfonio B-flat

