Concert : COLDPLAYED, the universe of Coldplay, Palestra Arena, Chaumont

Concert : COLDPLAYED, the universe of Coldplay Samedi 21 février, 20h30 Palestra Arena Haute-Marne

Début : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

Fin : 2026-02-21T20:30:00+01:00 – 2026-02-21T22:30:00+01:00

Plongez dans l’univers magique de Coldplay avec COLDPLAYED, le premier tribute band français dédié au groupe légendaire le 21 février 2026 à Palestra !

Quatre musiciens passionnés, fans inconditionnels de Coldplay, relèvent le pari de recréer sur scène la même ambiance, la même énergie et les mêmes émotions que leurs idoles.

✨ Un show exceptionnel, une qualité musicale bluffante et toute la magie des plus grands titres du groupe : Viva La Vida, Fix You, Paradise, The Scientist…

PALESTRA

Samedi 21 février 2026

Billetterie : https://urlr.me/MCjmgD

Réservation de vos places au Leclerc Chaumont

Palestra Arena 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est

Concert événement à Palestra concert musique

Agglomération de Chaumont