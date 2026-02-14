Concert : COLDPLAYED, the universe of Coldplay, Palestra Arena, Chaumont
Réservation de places
Plongez dans l’univers magique de Coldplay avec COLDPLAYED, le premier tribute band français dédié au groupe légendaire le 21 février 2026 à Palestra !
Quatre musiciens passionnés, fans inconditionnels de Coldplay, relèvent le pari de recréer sur scène la même ambiance, la même énergie et les mêmes émotions que leurs idoles.
✨ Un show exceptionnel, une qualité musicale bluffante et toute la magie des plus grands titres du groupe : Viva La Vida, Fix You, Paradise, The Scientist…
PALESTRA
Samedi 21 février 2026
Billetterie : https://urlr.me/MCjmgD
Réservation de vos places au Leclerc Chaumont
Palestra Arena 52000 Chaumont Chaumont 52000 Haute-Marne Grand Est
https://urlr.me/MCjmgD
Agglomération de Chaumont