Concert Coldplayed tribute à Coldplay Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar

Concert Coldplayed tribute à Coldplay Palais des congrès Charles Aznavour Montélimar vendredi 17 octobre 2025.

Concert Coldplayed tribute à Coldplay

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar Drôme

Tarif : 37.5 – 37.5 – 37.5 EUR

Tarif CE/Entreprises sur réservation karine.despeysse@montelimar-tourisme.com

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-17 20:30:00

fin : 2025-10-17

Date(s) :

2025-10-17

C’est après le concert de Coldplay au Stade de France en 2012 que Kévin Cartière, totalement fan de l’univers de Chris Martin, décide de se lancer dans ce projet fou créer un tribute band de Coldplay!

Rendez-vous le vendredi 17 octobre 2025 à Montélimar

.

Palais des congrès Charles Aznavour Avenue du 14 juillet 1789 Montélimar 26200 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 01 00 20 info@montelimar-tourisme.com

English :

It was after the Coldplay concert at the Stade de France in 2012 that Kévin Cartière, a total fan of Chris Martin?s universe, decided to embark on this crazy project: to create a Coldplay tribute band!

See you on Friday, October 17, 2025 in Montélimar

German :

Nach dem Coldplay-Konzert im Stade de France 2012 beschloss Kévin Cartière, der ein absoluter Fan von Chris Martins Welt war, ein verrücktes Projekt zu starten: eine Coldplay-Tribute-Band zu gründen!

Wir treffen uns am Freitag, den 17. Oktober 2025 in Montélimar

Italiano :

È stato dopo il concerto dei Coldplay allo Stade de France nel 2012 che Kévin Cartière, fan sfegatato dell’universo di Chris Martin, ha deciso di imbarcarsi in questo folle progetto: creare una tribute band dei Coldplay!

Ci vediamo venerdì 17 ottobre 2025 a Montélimar

Espanol :

Fue tras el concierto de Coldplay en el Stade de France en 2012 cuando Kévin Cartière, fan total del universo de Chris Martin, decidió embarcarse en este loco proyecto: ¡crear una banda tributo a Coldplay!

Nos vemos el viernes 17 de octubre de 2025 en Montélimar

L’événement Concert Coldplayed tribute à Coldplay Montélimar a été mis à jour le 2025-04-11 par Montélimar Tourisme Agglomération