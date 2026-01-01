Concert Collectif Artypique

12 Rue de la Charmille Avoine Indre-et-Loire

Tarif : 8 – 8 – EUR

8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-01-17

fin : 2026-01-17

Date(s) :

2026-01-17

Le Collectif Artypique donne la parole à de jeunes artistes en situation de handicap, évoluant dans les univers de la musique, du chant, du cinéma,….

Concert signe la sortie de leur résidence en Rabelaisie.

12 Rue de la Charmille Avoine 37420 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

The Collectif Artypique gives a voice to young artists with disabilities, from the worlds of music, singing and cinema ….

Concert marks the end of their residency in Rabelaisie.

L’événement Concert Collectif Artypique Avoine a été mis à jour le 2026-01-12 par Azay-Chinon Val de Loire Tourisme