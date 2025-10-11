Concert Collectif La Bohème à Cajarc Cajarc

Concert Collectif La Bohème à Cajarc Cajarc samedi 11 octobre 2025.

Concert Collectif La Bohème à Cajarc

Espace Françoise Sagan Cajarc Lot

Pour l’ouverture de sa saison automne/ Hiver le Comité d’Animation Culturelle de Cajarc (CACC 46) vous présente un concert de Bernardo Sandoval, guitariste et chanteur, avec quatre musiciens un spectacle épicé mêlant les musiques d’Espagne, de l’Est et d’ailleurs. Cette soirée musicale promet une envolée rythmée par la voix de Haka Resic, l’accordéon d’Ivan Karat, la basse de Franck Mislet et la batterie de Jean-Denis Rivaleau.

Espace Françoise Sagan Cajarc 46160 Lot Occitanie +33 7 86 72 15 01 cac.cajarc@gmail.com

English :

For the opening of its autumn/winter season, the Comité d?Animation Culturelle de Cajarc (CACC 46) presents a concert by guitarist and singer Bernardo Sandoval, with four musicians in a spicy show blending music from Spain, Eastern Europe and elsewhere. This musical evening promises a soaring rhythm with the voice of Haka Resic, the accordion of Ivan Karat, the bass of Franck Mislet and the drums of Jean-Denis Rivaleau.

German :

Zur Eröffnung der Herbst- und Wintersaison präsentiert das Comité d’Animation Culturelle de Cajarc (CACC 46) ein Konzert des Gitarristen und Sängers Bernardo Sandoval. Zusammen mit vier Musikern wird eine würzige Show geboten, die Musik aus Spanien, dem Osten und anderen Ländern vereint. Dieser musikalische Abend verspricht einen rhythmischen Höhenflug mit der Stimme von Haka Resic, dem Akkordeon von Ivan Karat, dem Bass von Franck Mislet und dem Schlagzeug von Jean-Denis Rivaleau.

Italiano :

Per inaugurare la stagione autunno-inverno, il Comité d’Animation Culturelle de Cajarc (CACC 46) presenta un concerto di Bernardo Sandoval, chitarrista e cantante, con quattro musicisti in uno spettacolo piccante che mescola musiche spagnole, dell’Europa dell’Est e non solo. Questa serata musicale promette un ritmo incalzante con la voce di Haka Resic, la fisarmonica di Ivan Karat, il basso di Franck Mislet e la batteria di Jean-Denis Rivaleau.

Espanol :

Para inaugurar su temporada otoño/invierno, el Comité d’Animation Culturelle de Cajarc (CACC 46) presenta un concierto de Bernardo Sandoval, guitarrista y cantante, con cuatro músicos en un espectáculo picante que mezcla músicas de España, Europa del Este y otros lugares. Esta velada musical promete un ritmo trepidante con la voz de Haka Resic, el acordeón de Ivan Karat, el bajo de Franck Mislet y la batería de Jean-Denis Rivaleau.

