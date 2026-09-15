Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique) La Loco Quimperlé
dimanche 20 septembre 2026 · La Loco · Quimperlé
Informations pratiques
Quimperlé
Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique)
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 21:00:00
Date(s) :
2026-09-20
45 minutes de bal folk – 40 minutes pour « Ecrions nous » – 20 minutes pour le spectacle d’ombre avec la chorale !
Le Collectif Roulant Interartistique : du vélo, des spectacles, de la musique, une chorale, des ateliers … et tout ça, en collectif !
Crêpes sur place : Mamy Ninja vous proposera ses délicieuses crêpes ! .
La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne
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English :
L’événement Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique) Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS
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