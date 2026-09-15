Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique) La Loco Quimperlé

Informations pratiques

Quimperlé

Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 21:00:00

Date(s) :

2026-09-20

45 minutes de bal folk – 40 minutes pour « Ecrions nous » – 20 minutes pour le spectacle d’ombre avec la chorale !

Le Collectif Roulant Interartistique : du vélo, des spectacles, de la musique, une chorale, des ateliers … et tout ça, en collectif !

Crêpes sur place : Mamy Ninja vous proposera ses délicieuses crêpes ! .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne

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English :

L’événement Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique) Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS