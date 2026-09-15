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AGENDA · Quimperlé

Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique) La Loco Quimperlé

dimanche 20 septembre 2026 · La Loco · Quimperlé

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
16:00:00
Lieu
La Loco
Adresse
33 Boulevard de la Gare
Ville
29300 Quimperlé
Département
Finistère
Tarif

Quimperlé

Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique)

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-20 16:00:00
fin : 2026-09-20 21:00:00

Date(s) :
2026-09-20

45 minutes de bal folk – 40 minutes pour « Ecrions nous » – 20 minutes pour le spectacle d’ombre avec la chorale !
Le Collectif Roulant Interartistique : du vélo, des spectacles, de la musique, une chorale, des ateliers … et tout ça, en collectif !
Crêpes sur place : Mamy Ninja vous proposera ses délicieuses crêpes !   .

La Loco 33 Boulevard de la Gare Quimperlé 29300 Finistère Bretagne  

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English :

L’événement Concert : Collectif LE CRI (Collectif Roulant Interartistique) Quimperlé a été mis à jour le 2026-09-10 par OT QUIMPERLE LES RIAS

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