Concert Collectif Métissé Stade de foot Bellerive-sur-Allier 5 juillet 2025 19:00

Allier

Concert Collectif Métissé Stade de foot 17 rue du Stade Bellerive-sur-Allier Allier

Tarif : 20 – 20 – 20 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-05 19:00:00

fin : 2025-07-05 23:00:00

Date(s) :

2025-07-05

L’US Vendat Bellerive Brugheas reçoit le groupe du Collectif Métissé le 5 juillet 2025, une soirée de folie s’annonce !

.

Stade de foot 17 rue du Stade

Bellerive-sur-Allier 03700 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 10 99 39 77

English :

US Vendat Bellerive Brugheas welcomes the Collectif Métissé group on July 5, 2025, and promises to be a wild evening!

German :

Der US Vendat Bellerive Brugheas empfängt am 5. Juli 2025 die Gruppe Collectif Métissé. Ein verrückter Abend kündigt sich an!

Italiano :

L’US Vendat Bellerive Brugheas ospiterà il gruppo Collectif Métissé il 5 luglio 2025, e si preannuncia una serata scatenata!

Espanol :

El Vendat Bellerive Brugheas estadounidense acogerá al grupo Collectif Métissé el 5 de julio de 2025, ¡y va a ser una velada salvaje!

L’événement Concert Collectif Métissé Bellerive-sur-Allier a été mis à jour le 2025-06-19 par Vichy Destinations