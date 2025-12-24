Concert Collectif PHZO Techno, Le Hangar Zéro Le Havre
Concert Collectif PHZO Techno, Le Hangar Zéro Le Havre samedi 17 janvier 2026.
Concert Collectif PHZO Techno
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-17 20:00:00
fin : 2026-01-17
Date(s) :
2026-01-17
Pour sa première date au Hangar Zéro, le collectif PHZØ invite Fidelys, étoile montante de la hardtechno et producteur confirmé. Il saura vous faire vibrer avec ses mélanges d’hardtechno, d’indus et de raw. .
Le Hangar Zéro 37 Quai de la Saône Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie contact@lehangarzero.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Concert Collectif PHZO Techno
L’événement Concert Collectif PHZO Techno Le Havre a été mis à jour le 2025-12-24 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie