Concert Collegium Orpheus & Ensemble vocal Finis Terrae Église Saint-Tudy Île-Tudy dimanche 16 novembre 2025.
Église Saint-Tudy Rue de l’Église Île-Tudy Finistère
Tarif : – –
Début : 2025-11-16 16:30:00
fin : 2025-11-16 18:00:00
2025-11-16
Les plus belles œuvres sacrées de Bach, Mondeville, Vivaldi, Telemann…
Sous la direction de Jean-Marc Labylle et avec les flûtistes Françoise Gascouin et Tomoko Uemura.
– Billetterie en ligne et par téléphone
– SUPAVAM (chez Aurèl), avenue des sports à l’Île-Tudy
– Sur place avant le concert. .
Église Saint-Tudy Rue de l'Église Île-Tudy 29980 Finistère Bretagne +33 6 09 71 02 35
L’événement Concert Collegium Orpheus & Ensemble vocal Finis Terrae Île-Tudy a été mis à jour le 2025-10-28 par OT Destination Pays Bigouden