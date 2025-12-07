Concert Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Concert Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle dimanche 7 décembre 2025.

Concert

Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date :
Début : 2025-12-07
fin : 2025-12-07

Date(s) :
2025-12-07

Lucile Pessey, soprano
Lester Chio, clarinette
Rebecca Chaillot, piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61 

English :

Lucile Pessey, soprano
Lester Chio, clarinet
Rebecca Chaillot, piano

