Concert Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Concert
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-12-07
2025-12-07
Lucile Pessey, soprano
Lester Chio, clarinette
Rebecca Chaillot, piano
Le Petit Palais de Chaillot 10 Rue de la Mairie Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Lucile Pessey, soprano
Lester Chio, clarinet
Rebecca Chaillot, piano
