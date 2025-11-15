Concert Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle
Concert Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 13 décembre 2025.
Concert
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle
Tarif : – – 15 EUR
Début : 2025-12-13
fin : 2025-12-13
2025-12-13
Patrick Zigmanowski, piano et ses invités du conservatoire d’Aix en Provence
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61
English :
Patrick Zigmanowski, piano and guests from the Conservatoire d’Aix en Provence
German :
Patrick Zigmanowski, Klavier und seine Gäste vom Konservatorium Aix en Provence
Italiano :
Patrick Zigmanowski, pianoforte e ospiti del Conservatorio di Aix en Provence
Espanol :
Patrick Zigmanowski, piano e invitados del Conservatorio de Aix en Provence
