Concert Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle

Concert

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme

Tarif : – – 15 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-13

fin : 2025-12-13

Date(s) :

2025-12-13

Patrick Zigmanowski, piano et ses invités du conservatoire d’Aix en Provence

.

Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle 26230 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 76 74 28 61

English :

Patrick Zigmanowski, piano and guests from the Conservatoire d’Aix en Provence

German :

Patrick Zigmanowski, Klavier und seine Gäste vom Konservatorium Aix en Provence

Italiano :

Patrick Zigmanowski, pianoforte e ospiti del Conservatorio di Aix en Provence

Espanol :

Patrick Zigmanowski, piano e invitados del Conservatorio de Aix en Provence

L’événement Concert Colonzelle a été mis à jour le 2025-11-10 par Office de Tourisme Communautaire Pays de Grignan et Enclave des Papes