concert Le Petit Palais de Chaillot Colonzelle samedi 14 février 2026.
Le Petit Palais de Chaillot 10 rue de la mairie 26230 Colonzelle Colonzelle Drôme
Tarif : – – 15 EUR
Tarif réduit
Adhérents
Début : 2026-02-14
fin : 2026-02-15
2026-02-14 2026-02-15
Autour des deux sonates de Brahms
English :
Around the two Brahms sonatas
