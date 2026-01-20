Concert comique Duo en solo au L’aparté Gardanne
Concert comique Duo en solo au L’aparté Gardanne samedi 14 février 2026.
Concert comique Duo en solo au
Samedi 14 février 2026 de 20h30 à 22h.
Dimanche 15 février 2026 de 17h à 18h30. L’aparté 44 avenue des Chasseens Gardanne Bouches-du-Rhône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-14 17:00:00
fin : 2026-02-15 18:30:00
Date(s) :
2026-02-14 2026-02-15
Concert à deux mais tout seul ! Des chansons à écouter, à rire et à danser
Lui c’est Cyril et il chante en duo mais tout seul.Il se questionne sur le monde à travers ses reprises et ses compositions réseaux sociaux, parentalité, succès …
Il lui arrive de traduire des chansons connues pour enfin les comprendre ou de les réécrire juste pour rire.
Parfois il mélange les paroles et ça fait de nouvelles chansons.
> Rendez-vous au théâtre de poche de l’Aparté .
L’aparté 44 avenue des Chasseens Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 40 48 68
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Concert à deux mais tout seul! Songs for listening, laughing and dancing
L’événement Concert comique Duo en solo au Gardanne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Gardanne