Concert comique Duo en solo au L’aparté Gardanne

Concert comique Duo en solo au

Samedi 14 février 2026 de 20h30 à 22h.

Dimanche 15 février 2026 de 17h à 18h30. L’aparté 44 avenue des Chasseens Gardanne Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-14 17:00:00

fin : 2026-02-15 18:30:00

Date(s) :

2026-02-14 2026-02-15

Concert à deux mais tout seul ! Des chansons à écouter, à rire et à danser

Lui c’est Cyril et il chante en duo mais tout seul.Il se questionne sur le monde à travers ses reprises et ses compositions réseaux sociaux, parentalité, succès …



Il lui arrive de traduire des chansons connues pour enfin les comprendre ou de les réécrire juste pour rire.



Parfois il mélange les paroles et ça fait de nouvelles chansons.



> Rendez-vous au théâtre de poche de l’Aparté .

L’aparté 44 avenue des Chasseens Gardanne 13120 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 51 40 48 68

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Concert à deux mais tout seul! Songs for listening, laughing and dancing

L’événement Concert comique Duo en solo au Gardanne a été mis à jour le 2026-01-20 par Office de Tourisme de Gardanne