Concert Comley Pond La Lune Rousse Saint-Voir samedi 18 octobre 2025.
Concert Comley Pond
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir Allier
Tarif : 7 – 7 – 7 EUR
Adhésion pour la saison 2€
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
La musique de Comley Pond se joue des genres et des époques, évoquant aussi bien le psychédélisme sixties que la musique de chambre, l’indie nineties écossaise.
La Lune Rousse 10, le bourg Saint-Voir 03220 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 34 87 74
English :
Comley Pond’s music plays with genres and eras, evoking sixties psychedelia, chamber music and Scottish indie nineties.
German :
Die Musik von Comley Pond spielt mit Genres und Epochen und erinnert sowohl an die Psychedelia der Sixties als auch an schottische Indie-Nineties.
Italiano :
La musica dei Comley Pond gioca con i generi e le epoche, evocando la psichedelia degli anni Sessanta, la musica da camera e l’indie scozzese degli anni Novanta.
Espanol :
La música de Comley Pond juega con los géneros y las épocas, evocando la psicodelia de los sesenta, la música de cámara y el indie noventero escocés.
L’événement Concert Comley Pond Saint-Voir a été mis à jour le 2025-08-25 par Office de tourisme Entr’Allier Besbre et Loire