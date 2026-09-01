Concert Commandant Coustou Muntzenheim
vendredi 6 novembre 2026 · Muntzenheim
Informations pratiques
Muntzenheim
Concert Commandant Coustou
24 Rue Vauban Muntzenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-11-06 20:30:00
fin : 2026-11-06 22:30:00
Date(s) :
2026-11-06
En 2014, cinq musiciens continentaux se rencontrent sur une presqu’île entre Rhône et Saône pour donner vie à un marin imaginaire le Commandant Coustou.
D’île en île, le Commandant Coustou sillonne les mers du Sud et sonde les abysses à la recherche de trésors musicaux enfouis.
En 2014, cinq musiciens continentaux se rencontrent sur une presqu’île entre Rhône et Saône pour donner vie à un marin imaginaire le Commandant Coustou.
À son bord, ils découvrent l’incroyable creuset musical des Caraïbes et dans un premier temps revisitent avec délectation un répertoire de calypsos trinidadiens d’avant-guerre. L’incroyable foisonnement des musiques afrocaribéennes nourrit cet équipage qui mettra bientôt les voiles vers le son cubain, la biguine martiniquaise ou le twoubadou haïtien.
Après 10 ans d’existence, deux albums et de nombreux concerts, l’équipage se dirige vers de nouveaux rivages imaginaires. Un archipel alchimique où, comme dans la Caraïbe, les influences se fondent les unes aux autres pour créer un nouvel horizon caraïbesque. .
24 Rue Vauban Muntzenheim 68320 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 78 63 80 contact@cc-riedbrun.fr
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English :
In 2014, five musicians from mainland France met on a peninsula between the Rhône and the Saône to bring to life an imaginary sailor: Commander Coustou.
L’événement Concert Commandant Coustou Muntzenheim a été mis à jour le 2026-09-01 par Office de tourisme de Colmar
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