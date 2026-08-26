Concert Comme à la maison Haimps
mardi 6 octobre 2026 · Haimps
Informations pratiques
Haimps
Concert Comme à la maison
Salle des fêtes Haimps Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-06 14:30:00
fin : 2026-10-06
Date(s) :
2026-10-06
Dans le cadre de la semaine bleue, concert du duo comme à la maison, chansons à chanter tous ensemble.
Thème 2026 de la Semaine Bleue Relions tous les âges dans les territoires engagés .
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Salle des fêtes Haimps 17160 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 10 46 77 73 lamottedesfees@gmail.com
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L’événement Concert Comme à la maison Haimps a été mis à jour le 2026-08-26 par Office de Tourisme des Vals de Saintonge