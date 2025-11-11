Concert commémoratif du 11 Novembre Froidos
Concert commémoratif du 11 Novembre
Froidos Meuse
Début : Mardi Mardi 2025-11-11 14:00:00
fin : 2025-11-11 16:00:00
À l’occasion du 107ème anniversaire de l’Armistice du 11 novembre 1918, la chorale L’Argonne en Chœur se produit à Froidos pour un concert commémoratif dédié à la paix et à la mémoire des combattants de la Grande Guerre.
Ce moment de recueillement et d’émotion débutera à 14h au monument aux morts, avec un chant en hommage à l’Armistice, suivi à 15h d’un concert dans l’église de Froidos.
À travers des chants d’espérance et de mémoire, la chorale fera résonner les voix du passé et celles d’aujourd’hui pour rappeler que le souvenir se chante, et la paix se cultive.
Un rendez-vous musical et humain, empreint de respect et d’unité, ouvert à tous.Tout public
Froidos 55120 Meuse Grand Est +33 6 47 24 91 42
English :
To mark the 107th anniversary of the Armistice of November 11, 1918, the L’Argonne en Ch?ur choir performs in Froidos for a commemorative concert dedicated to peace and the memory of the soldiers of the Great War.
This moment of meditation and emotion begins at 2pm at the war memorial, with a song in tribute to the Armistice, followed at 3pm by a concert in the Froidos church.
Through songs of hope and remembrance, the choir will echo the voices of the past and those of today, reminding us that remembrance must be sung, and peace must be cultivated.
A musical and human event, marked by respect and unity, open to all.
German :
Anlässlich des 107. Jahrestags des Waffenstillstands vom 11. November 1918 tritt der Chor L’Argonne en Ch?ur in Froidos zu einem Gedenkkonzert auf, das dem Frieden und dem Gedenken an die Kämpfer des Großen Krieges gewidmet ist.
Dieser Moment der Besinnung und der Emotionen beginnt um 14 Uhr am Kriegerdenkmal mit einem Lied zu Ehren des Waffenstillstands, gefolgt von einem Konzert in der Kirche von Froidos um 15 Uhr.
In Liedern der Hoffnung und der Erinnerung wird der Chor die Stimmen der Vergangenheit und der Gegenwart erklingen lassen, um daran zu erinnern, dass man die Erinnerung singen und den Frieden pflegen muss.
Ein musikalisches und menschliches Treffen, das von Respekt und Einheit geprägt ist und allen offen steht.
Italiano :
In occasione del 107° anniversario dell’Armistizio dell’11 novembre 1918, il coro Argonne en Ch?ur si esibisce a Froidos per un concerto commemorativo dedicato alla pace e alla memoria dei militari della Grande Guerra.
Questo momento di raccoglimento e commozione inizierà alle 14.00 presso il monumento ai caduti, con un canto in omaggio all’Armistizio, seguito alle 15.00 da un concerto nella chiesa di Froidos.
Attraverso canti di speranza e di ricordo, il coro riunirà le voci del passato e quelle di oggi, ricordandoci che la memoria va cantata e la pace va coltivata.
Un evento musicale e umano, all’insegna del rispetto e dell’unità, aperto a tutti.
Espanol :
Con motivo del 107º aniversario del armisticio del 11 de noviembre de 1918, el coro Argonne en Chœur actúa en Froidos en un concierto conmemorativo dedicado a la paz y a la memoria de los combatientes de la Gran Guerra.
Este momento de recogimiento y emoción comenzará a las 14:00 en el memorial de guerra, con un canto en homenaje al Armisticio, seguido a las 15:00 por un concierto en la iglesia de Froidos.
A través de cantos de esperanza y de recuerdo, el coro reunirá las voces del pasado y las de hoy, recordándonos que hay que cantar el recuerdo y cultivar la paz.
Un acontecimiento musical y humano, marcado por el respeto y la unidad, abierto a todos.
