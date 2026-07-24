Concert Comment ça se danse ? Saint-Jean-d’Alcapiès

Informations pratiques

Saint-Jean-d’Alcapiès

Concert Comment ça se danse ?

Espace Alcapia Saint-Jean-d’Alcapiès Aveyron

Tarif : 7 – 7 – 14.5 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-11-28

fin : 2026-11-28

Date(s) :

2026-11-28

par La D’âme de Compagnie

Comment ça se danse ? ravive le besoin irrésistible de danser, depuis l’enfance jusqu’aux bals néo-trad-folk. Le spectacle raconte la jubilation des sourires, l’équilibre des corps, l’unité des humains, mais encore l’incarnation quand on frappe le sol en rythme pour s’ancrer sur terre, quand on lâche prise pour vérifier que l’on est vivant. Danser en cercle, c’est d’abord danser autour d’un centre que l’on partage , confie l’autrice et interprète Chloé Martin.

Au centre, justement, se trouve un fragment de plancher, tel un radeau en forme de poste d’observation sur l’univers du bal. Des personnages imaginaires défilent, comme autant de partenaires de danse. En duo, en quadrette, en grand cercle, des instantanés dansants questionnent la puissance de l’être-ensemble. Comment ça se danse ? est le deuxième volet d’un cycle intitulé Simplicité et Gratitudes et animé par l’envie de nourrir la joie. Alors, entrez dans la danse de ce voyage convivial et jubilatoire !

Conception, écriture, jeu Chloé Martin Accordéon diatonique, jeu Killian Flatot Violon, jeu Marion Landreau Flûte, percussion, jeu Paul Paitel Régie générale, régie son, jeu Chloé Gambert Regard artistique Armelle Dousset Création lumière Guénaël Grignon Stagiaire mise en scène Clara Minot

Une plongée théâtrale revigorante dans un monde, celui des bals traditionnels, décidément loin de disparaître ! champslibres.media

Durée 1 h 20

Tout public à partir de 10 ans

Jauge limitée à 160 personnes

Spectacle présenté dans le cadre d’une tournée du réseau Chainon et des Escapades du Théâtre, en partenariat avec la commune de Saint-Jean-d’Alcapiès .

Espace Alcapia Saint-Jean-d’Alcapiès 12250 Aveyron Occitanie +33 5 65 59 47 61

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English :

by La D’%E2me de Compagnie

L’événement Concert Comment ça se danse ? Saint-Jean-d’Alcapiès a été mis à jour le 2026-07-24 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)