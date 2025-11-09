Concert Comment mêler joyeusement fanfare et musique d’église ? PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas
PIERREFITTE-NESTALAS 4 Rue du Bousquet Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées
Début : 2025-11-09 16:00:00
Musiciens Cuivres par la Banda Los Muchachos de Pierrefitte-Nestalas et Orgue Léo LALANNE
PIERREFITTE-NESTALAS 4 Rue du Bousquet Pierrefitte-Nestalas 65260 Hautes-Pyrénées Occitanie orguesenlavedan@gmail.com
English :
Musicians Brass by Banda Los Muchachos de Pierrefitte-Nestalas and Organ: Léo LALANNE
German :
Musiker/innen: Blechbläser von der Banda Los Muchachos aus Pierrefitte-Nestalas und Orgel: Léo LALANNE
Italiano :
Musicisti Gruppo di ottoni Los Muchachos di Pierrefitte-Nestalas e Organo Léo LALANNE
Espanol :
Músicos Banda de música Los Muchachos de Pierrefitte-Nestalas y Órgano Léo LALANNE
