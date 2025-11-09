Concert Comment mêler joyeusement fanfare et musique d’église ? PIERREFITTE-NESTALAS Pierrefitte-Nestalas

Concert Comment mêler joyeusement fanfare et musique d’église ?

PIERREFITTE-NESTALAS 4 Rue du Bousquet Pierrefitte-Nestalas Hautes-Pyrénées

Musiciens Cuivres par la Banda Los Muchachos de Pierrefitte-Nestalas et Orgue Léo LALANNE

.

English :

Musicians Brass by Banda Los Muchachos de Pierrefitte-Nestalas and Organ: Léo LALANNE

German :

Musiker/innen: Blechbläser von der Banda Los Muchachos aus Pierrefitte-Nestalas und Orgel: Léo LALANNE

Italiano :

Musicisti Gruppo di ottoni Los Muchachos di Pierrefitte-Nestalas e Organo Léo LALANNE

Espanol :

Músicos Banda de música Los Muchachos de Pierrefitte-Nestalas y Órgano Léo LALANNE

