Concert commenté : Feste Royale Institut suédois Paris

Aux 17e et 18e siècles, la culture française – de même que la culture italienne – représente un idéal absolu pour la vie artistique des cours royales. La cour suédoise ne fait pas exception. Dès le milieu du 17e siècle, la reine Christine de Suède tente de façonner sa cour à la manière française, recrutant le maître à danser Antoine de Beaulieu, un groupe de violonistes français et, surtout, la célèbre chanteuse parisienne Anne Chabanceau de la Barre. La mobilité des musiciens est alors considérable, et nombre de musiciens français et italiens travaillent, pour des durées plus ou moins longues, dans les cours nordiques. Des compositions françaises sont imitées et intégrées aux œuvres suédoises, les prologues d’opéras français sont réécrits pour servir l’agenda politique des souverains suédois, et les musiciens français forment leurs homologues suédois au style et aux pratiques d’interprétation à la française.

Ce programme imaginé par la chanteuse Annastina Malm repose sur les thèmes du nouvel accrochage de l’exposition permanente à l’Institut suédois, dédiée aux courants de pensée, aspirations et tensions qui ont irrigué le siècle des Lumières. Le programme inclut des œuvres liées à la chanteuse Anne Chabanceau de La Barre et aux troupes Rosidor (1699–1706) et Landé (1723–1724), ainsi qu’à l’opéra national suédois sous Gustave III et à sa collaboration avec l’artiste et scénographe français Louis-Jean Desprez.

Les deux expositions qui inspirent le programme seront visibles avant et après le spectacle :

Un monde nouveau. Révolutions artistiques et sociétales au 18e siècle

Louis-Jean Desprez. Entre-mondes

Présentation des intervenant.es :

Annastina Malm est une mezzo-soprano suédoise installée à Paris. Elle se produit dans de nombreux opéras et festivals en Europe – Händel-Festspiele Halle, Drottningholms slottsteater, Festival d’Ambronay, Opéra Royal de Wallonie… – principalement dans le répertoire de musique ancienne. Annastina est à l’initiative de nombreux projets mêlant musique, littérature, arts visuels et recherche à la tête son ensemble Camerata dei Curiosi.

Anne Pekkala est une violoniste finlandaise spécialisée dans la musique baroque. Elle se produit à travers l’Europe et le monde avec différents ensembles. En 2024, elle enregistre les parties de violon solo du 5ᵉ Concerto Brandebourgeois de J.S. Bach avec Benjamin Alard. Elle s’est également produite en tant que violoniste du Quatuor Kuijken.

Catalina Langborn, violoniste suédoise, est musicienne indépendante et joue dans de nombreux orchestres et ensembles baroques. Elle a été directrice artistique pendant dix ans, aux côtés de la soprano Christina Larsson Malmberg, de l’Operabyrån, un projet qui mettait en lumière les compositrices de l’époque baroque.

Silvia de Maria, d’origine italienne, joue de la viole de gambe. Elle est en plus diplômée en pédagogie musicale et piano. Elle s’est produite au sein d’ensembles de musique de chambre et d’orchestres dans les salles de concert les plus prestigieuses de plus de dix pays européens ainsi qu’au Japon.

Brice Sailly est d’origine française et diplômé en clavecin du Conservatoire National Supérieur de Musique de Paris. Il se produit en soliste et en récital en Europe, en Argentine et au Japon. Continuiste, chef de chant et assistant recherché, Brice collabore avec de nombreux ensembles. Son dernier enregistrement, Mr Couperin, a reçu le Diapason d’Or de l’année et le Choc de Classica.

Un événement en collaboration avec l’ensemble Camerata dei Curiosi, coproduit avec l’Association Squadrone Volante, collectif dédié à la musique des 17e et 18e siècles.

Ce projet a été rendu possible grâce à la généreuse donation de la fondation Björn et Inger Savén. Un grand merci également à la fondation Jacob Wallenberg pour son soutien.

Informations pratiques

Entrée libre dans la limite des places disponibles.

Ce concert commenté revisite des chefs-d’œuvre des 17e et 18e siècles, en soulignant l’influence française sur la musique suédoise. Il fait écho à notre nouvelle exposition permanente, qui explore les phénomènes, idées et aspirations qui ont marqué le Siècle des Lumières.

Le jeudi 09 octobre 2025

de 19h00 à 20h30

gratuit

Tout public.

Institut suédois 11, rue Payenne 75003 Paris