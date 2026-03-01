Concert commenté La chanson française en 22 lettres

3 rue du Grand Rabbin Joseph Bloch Haguenau Bas-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-22 17:00:00

fin : 2026-03-22

Date(s) :

2026-03-22

Venez vivre une expérience musicale originale à la Synagogue de Haguenau ! À travers des interprétations à la guitare et au chant par Rémi Studer, chaque chanson prendra une dimension nouvelle grâce aux éclairages et commentaires du Rabbin Gad Sebbag.

Venez vivre une expérience musicale originale à la Synagogue de Haguenau !

Ce concert commenté propose un voyage unique au cœur de la chanson française, où musique et réflexion se rencontrent. À travers des interprétations à la guitare et au chant par Rémi Studer, chaque chanson prendra une dimension nouvelle grâce aux éclairages et commentaires du Rabbin Gad Sebbag.

Entre mélodies, mots et sens cachés, ce rendez-vous inédit vous invite à redécouvrir la richesse de la chanson française à travers les 22 lettres de l’alphabet hébraïque, dans un dialogue passionnant entre culture, musique et spiritualité. .

3 rue du Grand Rabbin Joseph Bloch Haguenau 67500 Bas-Rhin Grand Est

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English :

Come and enjoy an original musical experience at the Synagogue de Haguenau! Through Rémi Studer’s interpretations on guitar and vocals, each song will take on a new dimension thanks to Rabbi Gad Sebbag’s insights and commentary.

L’événement Concert commenté La chanson française en 22 lettres Haguenau a été mis à jour le 2026-03-13 par Office de Tourisme du Pays de Haguenau