Concert commenté Voyage au cœur du Rhodes Jazz Espace du Bocage La Haye-Pesnel

Concert commenté Voyage au cœur du Rhodes Jazz

Espace du Bocage 3 Rue Guillaume le Conquérant La Haye-Pesnel Manche

Début : 2026-03-27 18:30:00

fin : 2026-03-27 19:30:00

2026-03-27

En partenariat avec l’Ecole Intercommunale de Musique.

Entre découverte technique, production du son et improvisation pure, le groupe Now Freeture dévoile le fonctionnement du mythique piano Fender Rhodes et vous livre son appropriation créative.

Emmanuel PIQUERY Rhodes.

Stéphane DECOLLY basse.

Nicolas LARMIGNAT batterie.

Samuel BELHOMME trompette.

Tout public à partir de 8 ans Entrée libre. .

+33 2 33 51 07 75 mediatheque-lhp@granville-terre-mer.fr

English : Concert commenté Voyage au cœur du Rhodes Jazz

